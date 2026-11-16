Гусар, бандит из 90-х и Роза Сябитова: чего ждать от новой комедии «Родственные души» на СТС

30 ноября в 20:00 на СТС состоится премьера сериала «Родственные души» (16+) производства PICK UP FILM — о скромном холостяке Боре, который после несчастного случая начинает видеть призраков своих предков. В режиссёрском кресле — Антон Федотов, главные роли исполнили: Роман Постовалов, Ольга Прокофьева, Дмитрий Белоцерковский, Кристина Кучеренко, Андрей Крыжний, Ксения Гусева и Андрей Курносов.

По сюжету Боря (Роман Постовалов) живёт с мамой (Роза Сябитова), которая не хочет его отпускать. Узнав, что владеет старым домом отца, Боря решает продать фамильное гнездо, чтобы начать самостоятельную жизнь. Только после несчастного случая он вдруг стал видеть призраков прежних хозяев дома — своих предков из разных эпох: актрису начала XX века Раису (Ольга Прокофьева), купца времён Петра I Фадея (Андрей Курносов), гусара (Дмитрий Белоцерковский), комсомолку Надю (Ксения Гусева) и бандита из 90-х (Андрей Крыжний). Новые обстоятельства и соседство с обаятельной Майей (Кристина Кучеренко) мотивируют Борю поселиться в доме, где он учится у призраков, что нужно жить здесь и сейчас, а не откладывать на потом.

«Только дома с привидениями мне не хватало — сказал я и сразу согласился, — шутил Роман Постовалов. — Мне кажется, я выиграл джекпот. Где ещё в одном месте можно встретить гусара, купца, бандита из 90-х, комсомолку и актрису начала XX века? Лично я от всех этих призраков не устал за время съёмок. Надеюсь, и зрителям понравится наш забавный дом, полный добрых чудиков, живых и неживых».

Съёмки проходили в павильоне АМЕДИА и московском доме Вильямса в викторианском стиле. В своё время его детали и материалы привезли из Англии и воссоздали по чертежам в 1876 году. «У меня было полное ощущение, что за нами наблюдали настоящие призраки этого дома, — вспоминает Дмитрий Белоцерковский. — Мне в целом очень интересно попробовать себя в роли гусара, такого героя-любовника и мудрого наставника по куражу. При этом не хотелось показывать просто балагура-весельчака. Всё-таки мой гусар знает жизнь и весь опыт хочет передать Борису».

Фото: СТС