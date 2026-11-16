Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об ударе по Крымскому мосту. Из-за произошедшего движение транспорта по мосту ограничат ориентировочно до середины дня.

По словам Аксенова, для ликвидации последствий задействовали необходимые службы. В Керчи развернули оперативный штаб.

Информацию о работе паромной переправы между Крымом и портом «Кавказ» можно получить по телефону Министерства транспорта Республики Крым: +7-979-020-35-62.

Сергей Аксенов заявил, что держит ситуацию на личном контроле, и призвал жителей и гостей полуострова ориентироваться исключительно на официальные источники информации.