Над Рязанской областью сбили два беспилотника из 1336, уничтоженных над Россией

В ночь на 16 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над территорией Рязанской области. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры и других объектов не зафиксировано.

Всего за прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 1336 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дроны сбивали над Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и Московским регионом.

Беспилотники перехватывали и над акваториями Азовского и Чёрного морей.