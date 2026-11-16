Ученые раскрыли пугающую особенность нового штамма COVID-19

Новый вариант коронавируса PJ.2.1 привлёк внимание учёных необычной особенностью: в лабораторных экспериментах он проникал в клетки некоторых внутренних органов в 1,5–2,5 раза эффективнее, чем предыдущие варианты «Омикрона». Об этом пишут «Известия».

Особенно высокие показатели исследователи зафиксировали при изучении клеток почек. Отсюда и возник вопрос: может ли новая разновидность COVID-19 представлять дополнительную опасность для людей с хроническими заболеваниями?

Немецкие исследователи изучили способность PJ.2.1 проникать в клеточные модели тканей почек, печени, кишечника и лёгких. Результаты сравнили с характеристиками других распространённых вариантов коронавируса.

В четырёх из пяти протестированных клеточных линий новый вариант показал преимущество перед LP.8.1, появившимся в 2025 году. При исследовании клеток почек его показатели оказались наиболее высокими среди изученных вариантов.

Однако здесь есть принципиальный нюанс. Лабораторная способность вируса проникать в клетку ещё не доказывает, что он способен вызвать поражение соответствующего органа у человека.

Что говорят специалисты?

Эксперты призывают не делать поспешных выводов.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отмечает, что пока нет оснований утверждать, будто PJ.2.1 вызывает тяжёлое поражение почек или что этот симптом станет характерным для нового варианта.

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус подчёркивает, что людям с хроническими заболеваниями почек стоит внимательнее относиться к своему состоянию. При этом оснований для назначения какого-либо особого лечения пока нет.

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова обращает внимание на важное различие: способность вируса эффективнее заражать клетки не означает, что заболевание будет протекать тяжелее.

Врач-инфекционист «ИНВИТРО» Андрей Поздняков добавляет, что лабораторные модели существенно отличаются от реального организма. На развитие инфекции влияют иммунный ответ, состояние слизистых оболочек и работа кровеносной системы.

Что важно понимать?

PJ.2.1 действительно демонстрирует повышенную способность проникать в некоторые клеточные модели. Но пока это экспериментальные данные, а не доказательство появления более опасной формы COVID-19.

Исследование представляет научный интерес, однако использовать его результаты для изменения клинических рекомендаций преждевременно.

Главный вывод на данный момент: новая особенность коронавируса требует дальнейшего изучения, но говорить о доказанном повышении тяжести заболевания оснований нет.