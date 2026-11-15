Мартовско-апрельская аномалия придет в Рязанскую область

На следующей неделе жителей Рязанской области ожидает удивительный подарок от природы. Вместо привычных для середины ноября холодов регион накроет аномально теплая погода, которая по своим ощущениям будет больше напоминать март или апрель, чем начало климатической зимы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец в беседе с ИА «Вести».

По словам синоптика, причиной столь необычного для ноября потепления станут западные воздушные потоки, которые затронут и Центральную Россию, включая Рязанскую область.

«В предстоящую неделю западные воздушные потоки, словно невидимый дирижер, продолжат гнать через европейский континент огромные массы воздуха, рожденные над Атлантикой, где в океанской колыбели их коснулось теплое дыхание Гольфстрима. Эта атмосферная река будет нести с собой странную, почти мартовско-апрельскую аномалию среди формально наступившей 14-го ноября климатической зимы», — отметил Евгений Тишковец.

Благодаря этому процессу температура воздуха в Рязанской области будет значительно выше средних многолетних значений, а осадки, если и будут, то преимущественно в виде дождя, а не снега.

Эксперт подчеркивает, что хотя метеорологическая осень в этом году затянулась, это затишье перед бурей. С высокой долей вероятности предстоящая неделя станет последней относительно теплой перед приходом настоящих зимних морозов и снегопадов на рязанскую землю.