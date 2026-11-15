Бензин в Рязанской области стал самым дорогим в ЦФО

На уходящей неделе Рязанская область вышла на первое место по стоимости автомобильного топлива среди всех регионов Центрального федерального округа. Согласно данным Росстата на 9 ноября 2026 года, средняя цена бензина в регионе достигла 76,98 рубля за литр. Этот показатель заметно превышает как среднюю стоимость по ЦФО (73,29 рубля), так и общероссийский уровень (74,11 рубля).

Статистика демонстрирует существенный разброс в стоимости различных видов бензина на рязанских автозаправочных станциях: АИ-92 реализуется по средней цене 72,05 рубля за литр. АИ-95 обходится водителям в 79,55 рубля за литр. АИ-98 демонстрирует наибольший разрыв с общероссийскими показателями: в Рязанской области его стоимость достигает 118,32 рубля за литр, тогда как в среднем по стране этот вид высокооктанового топлива стоит 103,97 рубля.

Еще в начале ноября Рязанская область занимала четвертое место в рейтинге самых дорогих регионов ЦФО, уступая Воронежской, Курской и Тамбовской областям. Тогда средняя цена держалась на уровне 76,20 рубля за литр.

Однако за прошедшую неделю ситуация на рынке изменилась. В названных регионах-конкурентах произошло снижение цен на топливо, в то время как в Рязанской области зафиксирован обратный тренд – незначительный, но достаточный для изменения рейтинга рост стоимости.