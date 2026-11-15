Телеканал СТС раскроет тайны усадьбы Баташёвых в Касимовском округе

В субботу, 14 ноября, Касимовский округ стал площадкой для телевизионных съемок. Съёмочная группа телеканала СТС работала здесь над подготовкой нового выпуска программы из цикла «Мне туда надо» (16+). Главным объектом внимания журналистов стала усадьба династии Баташёвых в посёлке Гусь-Железный.

Целью телевизионщиков было не просто показать красоту старинной архитектуры, но и распутать клубок исторических загадок, окружающих эту местность. Журналисты поставили перед собой задачу выяснить, что скрывается за легендами, сложившимися вокруг известной династии. Особый интерес у авторов программы вызвал вопрос о том, почему одного из самых ярких представителей рода, Андрея Родионовича Баташёва, в народе порой называют «русским Дракулой».

Ключевую роль в формировании достоверного и увлекательного сюжета сыграла сотрудник Касимовского историко-культурного музея-заповедника Елена Зёмова. Именно она выступила главным проводником для телевизионщиков, проведя их по самым знаковым местам, связанным с историей Баташёвых.

Елена поделилась с журналистами различными историческими версиями расцвета и последующего упадка грандиозной промышленной империи, рассказала малоизвестные факты и местные предания, а также ответила на многочисленные вопросы съёмочной группы.

В ближайшее время выйдет цикл передач.