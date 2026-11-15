В Шиловском районе на директора магазина завели уголовное дело за продажу алкоголя

В поселке Лесной Шиловского района Рязанской области сотрудники полиции пресекли деятельность по незаконной розничной продаже крепкого алкоголя. В отношении директора 58 лет местного продуктового магазина возбуждено уголовное дело за повторное нарушение лицензионных требований.

Как установило следствие, предпринимательница осуществляла торговлю спиртосодержащей продукцией без оформления необходимой лицензии. Ранее сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Шиловский» уже выявляли и документировали факты незаконной продажи спиртного этой женщиной, которая в тот момент выполняла функции продавца.

Тогда на нее был составлен административный протокол по части 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ, и нарушительница была обязана выплатить штраф. Однако эта мера не остановила предпринимательницу от продолжения противозаконной деятельности.

Поводом для нового вмешательства правоохранительных органов стали оперативные сведения, поступившие в полицию. В ходе проверки дознаватели подтвердили факт продажи водки директором магазина.

Поскольку нарушение было совершено повторно после административного наказания, действия предпринимательницы были квалифицированы уже по статье 171.4 Уголовного кодекса РФ (незаконная розничная продажа алкогольной продукции). Теперь женщине грозят не просто штрафы, а серьезные уголовные санкции, предусмотренные законом за систематическое пренебрежение правилами торговли.