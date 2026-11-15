Борис Джонсон пожаловался, что Лавров «заставил» его выпить много водки

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о необычном случае во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в 2017 год, его слова привело РИА Новости.

Политик заявил, что в ту пору планировал «перезагрузить» отношения с Москвой, но попытка «закончилась катастрофой».

Джонсон привел в пример случай, когда российский дипломат якобы заставил его выпить огромное количество водки. При этом британец в тот момент сидел перед очень жарким камином

«Это буквально напоминало какое-то наказание в викторианской частной школе. Это было ужасно», — пожаловался Джонсон.

Экс-премьер уже второй раз упоминает этот эпизод, достоверность которого ничем не подтверждена. В прошлый раз он рассказал о нем в своих мемуарах.

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