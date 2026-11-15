Скульптура «Доверие» высотой 6,5 метров появилась в Дядьково

На этой неделе в Дядьково завершилась установка новой монументальной скульптурной композиции «Доверие» на Бульваре оптимистов. Об этом сообщил Рязанский союз художников, отметив, что автором работы стал местный скульптор, член Союза художников России Василий Горбунов.

Бульвар оптимистов обрёл визуальное воплощение своих ценностей в виде монументальной скульптуры «Доверие». Высота новой композиции составляет 6,5 метров. Скульптура стала частью авторского цикла из четырёх объектов, созданных по заказу компании «Капиталл — строитель жилья».