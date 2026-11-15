Климатолог назвал три российских города, которым грозит подтопление

Трем российским портовым городам со временем угрожает опасность повышения уровня Мирового океана, рассказал «КП» гендиректор компании «Карбон Лаб», эксперт по проблемам изменения климата Михаил Юлкин.

В первую очередь он заявил об угрозе для Санкт-Петербурга. По его словам, нагонная волна с Балтийского моря в будущем станет проходить гораздо чаще, поэтому дамба может не выдержать

«Это может оказаться проблемой для Петропавловска-Камчатского и Архангельска», — уточнил Юлкин.

Специалист пояснил, что такой сценарий возможен в случае обильного таяния ледников в Антарктиде и Гренландии. Это может привести к росту уровня моря на несколько метров, однако врял ли это произойдет стремительно. Сначала будет заметна разница в несколько сантиметров.

«Хотя для некоторых регионов и это может оказаться критичным. В том числе для Нидерландов, которые и так ниже уровня моря находятся», — подчеркнул климатолог.

Юлкин добавил, что в последние годы в мире наблюдают стремительное потепление, вызванное деятельностью человека. По его мнению, спрос на теплую одежду зимой будет снижаться, поэтому вкладываться в шерстяную одежду, шубы и шапки не стоит.