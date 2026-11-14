Россиянин может потерять зрение после избиения на Кипре из-за политического спора

На Кипре четверо граждан Украины арестованы по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений 33-летнему российскому туристу. Инцидент, произошедший в Лимассоле, начался с политической перепалки и закончился для россиянина тяжелой черепно-мозговой травмой и угрозой потери зрения.

По данным канала «База», поводом для агрессии послужил политический спор с 22-летней спутницей одного из участников компании. Ситуация быстро вышла из-под контроля, и словесная перепалка переросла в физическое нападение группы лиц на российского гражданина.

Пострадавший был экстренно госпитализирован в местную больницу. Врачи диагностировали у него перелом черепа, множественные травмы лица и кровоизлияние в левый глаз. Медицинский персонал отмечает, что из-за тяжести повреждений существует высокий риск полной потери зрения у пациента.

Правоохранительные органы Кипра задержали четверых подозреваемых: троих мужчин в возрасте 22 и 23 лет и 22-летнюю девушку. В ходе задержания один из мужчин получил перелом носа, у остальных зафиксированы синяки и ссадины.

На допросе один из задержанных заявил, что действовал в рамках самообороны, пытаясь защитить свою жену.