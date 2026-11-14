Художница Инга Чиркова погибла спустя три недели после ДТП с грузовиком в Рязани

В Рязани возросло число жертв после автокатастрофы, произошедшей в конце октября. 14 ноября в больнице скончалась местная художница Инга Чиркова, которая все это время находилась в реанимации.

Спасти жизнь женщины медикам не удалось. Несмотря на трехнедельную борьбу врачей, пациентка ушла из жизни.

Коллеги погибшей из рязанского «Арт-центра» выразили глубокие соболезнования её семье и друзьям. В коллективе отметили, что Инга была не только талантливым мастером, но и невероятно добрым, отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь.

Напомним, смертельное ДТП произошло поздно вечером в пятницу, 23 октября, на перекрестке улиц Циолковского и Яблочкова. По предварительным данным следствия, 46-летний водитель большегруза «Фотон», двигаясь в сторону площади Театральной, нарушил ПДД, выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате грузовик протаранил легковой автомобиль Suzuki.

Удар оказался смертельным. Ранее сообщалось о гибели трех женщин, находившихся в иномарке. Среди жертв оказались медицинские работники — врачи Елена Миронова, акушер-гинеколог Людмила Евсюкова и терапевт Ольга Соколова.

Виновник ДТП — шофер фуры из Орловской области — был задержан на месте происшествия. В настоящее время мужчина заключен под стражу и ожидает суда в следственном изоляторе.