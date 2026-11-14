Юрист перечислил самые частые нарушения с ценниками в магазинах

Преподаватель кафедры гражданского права МГЮА им. Кутафина Максим Коростелев рассказал ТАСС о самых частых нарушениях с ценниками в магазинах.

По его словам, нередко на кассе пробивают сумму выше указанной на этикетке. Также сотрудники торговых точек могут вовремя не убирать желтые ценники после окончания акции.

«С маркировкой самого товара чаще всего встречаются перебитые сроки годности, переклеенные этикетки и отсутствие информации на русском языке», — отметил Коростелев.

Среди распространенных нарушений — ситуации, когда на товаре размещен ценник от похожего продукта. Эксперт также отметил проблему с условиями акций: надписи «по карте» или «при покупке двух товаров» часто печатают настолько мелким шрифтом, что текст практически невозможно прочесть.

Нередко встречается и другая проблема: продукты с заменителем молочного жира выкладывают вместе с натуральной молочной продукцией.

«Главное требование — ценник должен однозначно относиться к конкретному товару и быть понятным», — подчеркнул собеседник агентства.

Коростелев напомнил, что на ценнике обязательно должны быть указаны наименование товара и его цена в рублях — либо за единицу товара, либо за единицу измерения.