Трусова чисто откатала короткую программу на тренировке Гран-при в США

Российская фигуристка Александра Трусова находится в отличной форме перед стартом этапа Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в американском Эверетте. Как сообщает «Чемпионат.com», серебряный призер Олимпийских игр 2022 года безупречно исполнила прогон короткой программы на официальной тренировке.

В ходе тренировочного проката спортсменка чисто исполнила все заявленные элементы. В ее арсенале оказались уверенный двойной аксель, тройной риттбергер, а также сложный каскад из тройных лутца и тулупа во второй половине программы.

Стоит отметить, что ранее на тренировке произвольной программы Трусова также порадовала зрителей и специалистов чистым исполнением четверного лутца.

Этот турнир станет для Трусовой вторым в текущем сезоне Гран-при. На предыдущем этапе в Китае фигуристка продемонстрировала высочайший класс, набрав в сумме 221,27 балла и завоевав серебро благодаря исполнению четверного лутца в произвольной программе. Тогда она уступила лишь представительнице Японии Моне Тиба (224,48 балла), опередив Ли Ха Ин из Южной Кореи (210,79) и Анастасию Губанову, выступающую за Грузию (208,58).

Женщины представят свои короткие программы на турнире в Эверетте в ночь с 14 на 15 ноября. Начало выступлений запланировано на 02:42 по московскому времени. Помимо Александры Трусовой, честь российского фигурного катания на этом престижном этапе будет защищать трехкратная чемпионка России Аделия Петросян.