В Луганской Народной Республике в результате серии террористических атак погиб один человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Целями ударов стали мирные жители, экстренные службы и гражданская инфраструктура.

Как сообщает глава региона Леонид Пасечник, трагедия произошла в городе Рубежное. Вражеский беспилотник нанес удар вблизи местного магазина, в результате чего смертельные ранения получил 37-летний мужчина. Руководитель республики выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

На автомобильных дорогах в Старобельском, Станично-Луганском и Перевальском округах мишенями беспилотников стали грузовые автомобили, перевозившие мирные товары — зерно, хлеб и строительные материалы. В результате инцидентов ранения получили трое водителей. Им уже оказана необходимая медицинская помощь.

Беспилотники также атаковали станцию скорой помощи в населенном пункте Новая Астрахань Кременского муниципального округа. Повреждения получили само здание и медицинский транспорт. Персонал не пострадал и, несмотря на атаку, продолжает оказывать помощь местным жителям.

В Старобельске зафиксирован прицельный удар по сотрудникам МЧС, которые ликвидировали последствия предыдущей атаки на автозаправочную станцию. Спасатели успели спуститься в укрытие, никто из них не пострадал.

Под огнем оказались жилые дома, коммерческая и коммунальная инфраструктура в Луганске, Северодонецке, Старобельске и Краснодонском округе. Местные власти и оперативные службы задействованы в ликвидации последствий, а следователи СК России фиксируют преступления против мирного населения. По информации Леонида Пасечника, силами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией республики было уничтожено порядка 40 воздушных целей.