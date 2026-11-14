В Рязанской области объявлена беспилотная опасность

В субботу, 14 ноября, в 12:51 на территории Рязанской области был введён режим «беспилотной опасности».

Граждан просят соблюдать строгие меры предосторожности до получения специального распоряжения. Рекомендуется избегать нахождения на открытых пространствах и по возможности оставаться в помещениях, не подходить к окнам.

При обнаружении обломков беспилотных аппаратов или возникновении чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить об этом по единому номеру экстренных оперативных служб 112. Не приближайтесь к неопознанным объектам и не прикасайтесь к ним.