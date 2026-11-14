Какие процедуры делала лже-хирург из Рязани, на липосакции у которой умерла многодетная мать

На этой неделе Рязань потрясла трагедия: 10 ноября лже-хирург, не имеющая медицинского образования и лицензии на оказание услуг в сфере пластической хирургии, в арендованном кабинете проводила липосакцию своей клиентке. Во время хирургического вмешательства 41-летняя женщина скончалась. В оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель человека (именно по такой статье возбуждено уголовное дело), подозревается 28-летняя местная жительница. В соцсетях она позиционировала себя не просто бьюти-мастером, а дипломированным косметологом-хирургом. Погибшей во время роковой процедуры оказалась многодетная мать.

Если проанализировать открытые источники, можно увидеть, что лже-хирург предлагала целый спектр услуг своим клиенткам. До недавнего времени оставался доступным её профиль на сервисе для онлайн-записи. Женщина приглашала клиенток на коррекцию бровей, наращивание ресниц, перманентный макияж, лазерную эпиляцию, восковую депиляцию. В списке значились процедуры косметологического характера. Например, она проводила чистку лица и пилинги, ставила уколы ботокса, делала лазерную шлифовку, биоревитализацию, увеличение губ, нитевой лифтинг и даже интимное омоложение. Осуществлялась запись и на липоредукцию, ту самую процедуру, во время которой, по версии следствия, скончалась клиентка.

Об оказании услуг по липосакции живота и подбородка лже-хирург писала и на сайте объявлений. К объявлению были приложены фотографии в формате «до/после». Сейчас заметка заблокирована и больше недоступна пользователям. «Мастер» указала стоимость услуги — от 30 тысяч рублей. В описании процедуры — следующие данные (авторские орфография и пунктуация сохранены):

«Этo не липoлитики , и нe масcаж который дейcтвует нeдолгo , это процeдуpa с пoжизнeнным эффeктoм. Eсть противoпокaзания, которые пoдpoбнo обговopим o кoнcультaции. Kонcультaция онлaйн бecплaтно… Процедуру выполняет – Дипломированный специалист с опытом более 6 лет. Ваше здоровье и безопасность для меня всегда на первом месте»

Следователи уже указали на то, что у 28-летней рязанки не было медицинского образования. Но в своих профилях в соцсетях женщина утверждала, что по профессии является именно врачом. Под объявлением она написала, что получила дипломы РязГМУ имени И. П. Павлова аж по трём направлениям — по хирургии, дерматовенерологии и педиатрии. На своей страничке «ВКонтакте» указала в разделе «Образование» следующие вузы — РязГМУ имени И. П. Павлова и РГУ имени С. А. Есенина.

Основным рабочим профилем лже-хирурга в соцсетях, по всей видимости, была страница в «Инстаграм» (соцсеть запрещена и заблокирована, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской). Там у женщины порядка 800 подписчиков и рекомендации для клиенток. Профиль завален многочисленными фотографиями работ. В описании указано, что услуги оказывает косметолог-пластический хирург с медицинским образованием. По её же заверениям, сделала счастливыми более 10 тысяч девушек. Интересно, что здесь лже-хирург уже пишет, что работает в том числе по направлению увеличения груди и ягодиц, а ещё проводит блефаропластику. В доказательство слов снова прикладывает фотографии с выполненными якобы её руками работами.

Удалось найти о псевдо-хирурге много позитивных отзывов. Девушки благодарят «мастера» за ушедшие после липосакции объёмы, новое красивое тело без лишних килограммов, за внимательные консультации и сопровождение в процессе восстановления. В нескольких отзывах клиенты хвалят «клинику» лже-хирурга, хотя та принимала в арендованном в ТЦ на Московском шоссе кабинете. Изложенная следствием версия произошедшего это подтверждает.

Есть среди позитивных отзывов и несколько негативных. Например, одна из клиенток рассказывает, что после нитевого лифтинга использованные в процессе нити буквально «торчали» из её лица. На этот негативный отзыв «мастер» дала ответ (авторские орфография и пунктуация сохранены):

«Вы сделали работу и на утро ждете результата ? А то что вам рассказывали на процедуре вы вообще не слушали ? Я вам предложила приехать на консультацию, и посмотреть что у вас ? Но вы промолчали Если вы хотели моментальный результат нужно было к хирургам обращаться».

А этот негативный отзыв остался без ответа. Авторские орфография и пунктуация также сохранены:

«Прошло 10 месяцев и пришло время оставить отзыв. Девушка очень милая и приятная как человек. Но как мастера я не советую. Жаль, что не послушала свою интуицию. Как человек который еще не знал, что его ждёт, я доверилась. Обратилась «плоский бант, но чуть с объемом в профиль». Первое меня смутило но думала, что так положено, меня почти сразу начали колоть с фразой «а, ну тут можно и 2мл сразу». Препарат не советует из особенностей человека. Советует «ну этот столько стоит, этот столько». О препаратах подробно не рассказала… Было больно, что жесть. Выдохнуть не давали. Я тут же стала отекать, но «мастера» это не смутило и она с бешеной скоростью начала закалывать дальше. По итогу меня разнесло до слез. Ладно, возможно и вправду такая индивидуальная реакция. Подумала я. (Позже выяснилось, что нет). Сверху девушка умудряется дополнительно брать деньги за обезбол. Что странно очень. По итогу меня тут же подняли и на выход. Рекомендации зачитала будто я гений в этом. «Ну если что, пишите». Желание ей писать отпало сразу. Полное безразличие. Памятки никакой не дала, кроме слов. Гематомы вылезли страшные. Не сходили недели 3. Отеки тоже. И оп, через 2 месяца, ни контура, ни объема. Мои мысли были все время «спасибо, что уродом не оставили». Что было, усосалось до нуля. Кроме одного момента. Синяя шишка. Она не сходила от слова совсем и пришлось искать нового мастера и исправлять эту красоту. Слова мастера не передать, она увидела эту красоту и ей было меня искренне жаль. А шишку по итогу только рассасывать. Это мне забубенили в сосуд и он запекся комком с кровью. Мастер отметила работу данной девушки «не верная техника внесения препарата». И тут я поняла, что я ходила на скотобойню, а не на увеличение губ. Благо во второй раз все прошло шикарно и совсем по другому. Жду гневный ответ «все довольны всем все нравится».

13 ноября по ходатайству следователя Московского межрайонного следственного отдела СК России по Рязанской области суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела на контроль взял глава СК Александр Бастрыкин. Следователям предстоит установить все детали трагедии и разобраться, как в распоряжении человека без медицинского образования и лицензий оказались препараты и оборудование, предназначенные для хирургических вмешательств.