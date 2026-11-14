Владимир Путин помиловал блогера Лерчек

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня его подписания.

Согласно тексту указа, решение было принято главой государства, руководствуясь принципами гуманности. Документ полностью освобождает Валерию Чекалину от наказания, которое было назначено ей Гагаринским районным судом Москвы 31 июля 2026 года, а также снимает с нее судимость.

Напомним, что летом суд приговорил блогера к пяти годам лишения свободы условно и назначил штраф в размере около 763 миллионов рублей. 5 ноября Московский городской суд оставил приговор в силе, отклонив апелляцию защиты, после чего он вступил в законную силу.

Весной 2026 года, вскоре после рождения четвертого ребенка, у Валерии был диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами. Из-за критического состояния здоровья рассмотрение уголовного дела в марте было приостановлено, а меру пресечения смягчили, заменив домашний арест запретом определенных действий.

Летом, после прохождения нескольких курсов химиотерапии, судебный процесс возобновили, что привело к вынесению обвинительного приговора. 10 ноября адвокаты Чекалиной обратились во ФСИН с просьбой вернуть подопечной загранпаспорт и разрешить выезд в Китай для прохождения специализированной терапии от онкологического заболевания. Вопрос о лечении за границей поднимался еще в суде, но был выделен в отдельную процедуру.

12 ноября адвокат Константин Третьяков сообщил, что его подопечная обратилась с личным прошением о помиловании напрямую к президенту России. Спустя всего два дня указ был подписан, что позволило снять все юридические ограничения, препятствующие выезду для спасения жизни.