Куда пропадают городские воробьи и чем это грозит экосистеме

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Популяция домовых воробьев в районах старой застройки сократилась в четыре раза с 1970-х годов.

Главные причины — нехватка корма, уничтожение густых кустарников и отсутствие мест для гнездования на фасадах новых домов.

Исчезновение птиц может привести к резкому росту числа насекомых-вредителей.

Привычные городские воробьи стремительно теряют места для гнездования и добычи корма. Изменение подхода к благоустройству и современной архитектуре привело к тому, что птицам становится буквально негде жить.

О том, почему исчезновение пернатых может обернуться неприятностями для всей городской среды, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал член Президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

Почему воробьям негде жить

По словам эколога, современные города становятся «стерильными». Вместо естественных зарослей во дворах появляются короткие газоны, а пищевые отходы теперь спрятаны в закрытых контейнерах. Из-за регулярного скашивания травы птицы лишаются насекомых, которыми они выкармливают птенцов.

Современная архитектура также не оставляет шансов на выживание. В новых многоэтажках нет щелей и ниш, где птицы могли бы вить гнезда, как это было под крышами старого жилого фонда. По оценкам ученых, в районах классических пятиэтажек численность домового воробья сократилась в четыре раза по сравнению с 1970-ми годами. В итоге даже при наличии еды пернатым негде безопасно вырастить потомство.

Чем грозит исчезновение птиц

Несмотря на то, что во время зимней переписи 2026 года в столичном регионе насчитали более 50 тысяч воробьев, эти показатели отражают лишь результаты наблюдений, а общая тенденция вызывает тревогу у специалистов.

Воробьи — важнейшее звено экологического баланса. Они активно уничтожают насекомых, в том числе вредителей. Резкое сокращение численности мелких пернатых может привести к их бесконтрольному размножению. По мнению эксперта, сокращение городских видов птиц служит индикатором того, что окружающая среда становится менее благоприятной и для людей.

Тимур Усманов уверен, что одних только кормушек для птиц недостаточно. Для спасения популяции необходимо менять сам подход к городскому озеленению.

Эколог призывает сохранять во дворах густые кустарники, оставлять отдельные участки с естественным разнотравьем и создавать небольшие природные зоны в парках. Кроме того, пернатым нужны специальные искусственные гнездовья, которые компенсируют нехватку естественных укрытий и будут соответствовать требованиям безопасности.