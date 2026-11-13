Военный эксперт, бывший депутат Госдумы Андрей Колесник заявил о необходимости массированного использования тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» в зоне проведения спецоперации, в первую очередь — на харьковском направлении.

По словам аналитика, время для масштабного задействования этого вида вооружений уже наступило. В беседе с журналистами он подчеркнул, что интенсивное использование «Солнцепеков» не сулит противнику ничего хорошего, независимо от дальнейших тактических планов российских войск.

«Наступать будут или еще какие-то будут осуществлять действия наши войска — это уже туман войны, закрытая история. Настал момент его применения в массовом порядке», — отметил Колесник в интервью изданию «Газета.Ru».

Заявления эксперта звучат на фоне сообщений о том, что бойцы российской группировки войск «Север» уже задействовали модернизированный вариант «Солнцепека» в Харьковской области. Это стало первым боевым применением обновленной машины на данном участке фронта.

Известно, что усовершенствованная тяжелая огнеметная система теперь базируется на шасси танка Т-80. Такая модернизация техники призвана повысить ходовые качества, мобильность и защищенность экипажа в условиях современного боя.