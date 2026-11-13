Рязанские коммунальщики переходят на зимний режим работы

Дирекция благоустройства Рязани продолжает готовиться к зиме. На балансе службы — 104 единицы спецтехники: комбинированные машины, трактора, бульдозеры, снегопогрузчики и самосвалы. Часть парка сейчас переоборудуют под зимние задачи, работы планируют закончить в ближайшее время, сообщили в городской администрации.

Противогололёдные запасы сформированы по муниципальным контрактам. В город поставят 8 тысяч тонн песка и 2 тысячи тонн соли, из которых приготовят 10 тысяч тонн пескосоляной смеси. Кроме того, закуплен реагент, а на обработку дорог и тротуаров заключён отдельный контракт.

Техника уже работает по зимнему графику. Служба дежурит круглосуточно и при необходимости оперативно выезжает на обработку участков. Посыпку проводят при стабильных минусовых температурах с учётом текущего температурного режима.