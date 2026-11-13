Песков анонсировал новые переговоры по Украине

Москва рассчитывает провести следующий раунд трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, российская сторона ожидает, что новая встреча состоится в обозримой перспективе. Конкретную дату переговоров представитель Кремля не назвал.

Песков положительно оценил условия, созданные в Абу-Даби для предыдущего раунда консультаций. Он назвал их комфортными и благоприятными, поблагодарив власти Объединенных Арабских Эмиратов за организацию встречи.

Отвечая на вопрос о возможном расширении российской делегации, пресс-секретарь пояснил, что такое решение остается за президентом Владимиром Путиным. Глава государства определит необходимость привлечения дополнительных участников, если сочтет это целесообразным.