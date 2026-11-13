Военные эксперты рассказали, откуда были запущены БПЛА по Волгограду

Украинские беспилотники, атаковавшие Волгоградскую область, могли запускать с территории Харьковской, Херсонской и Николаевской областей. Такие версии выдвинули военные эксперты Василий Дандыкин и Олег Иванников в комментариях NEWS.ru и aif.ru.

По мнению Дандыкина, удар по Волгограду, предположительно, наносился с южного направления. Одной из целей могли стать промышленные объекты, в том числе нефтеперерабатывающая инфраструктура.

Эксперт напомнил, что украинская сторона использует дальнобойные беспилотники типа «Лютый». По его словам, атаки на Волгоград происходят не впервые, среди приоритетных целей ВСУ он назвал нефтеперерабатывающие заводы, энергетические и гражданские объекты.

Какие регионы могли стать площадками для запуска

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников назвал другие возможные направления запуска беспилотников. По его оценке, атаки на Волгоградскую область осуществляются с территории Херсонской и Николаевской областей.

Иванников объяснил интерес Киева к региону развитой инфраструктурой и наличием предприятий военно-промышленного комплекса.

«Противник использует всю территорию Украины для совершения террористических актов по отношению к России и её мирным гражданам», — заявил собеседник aif.ru.

Эксперт считает, что выбор объектов для ударов может проходить при участии западных стран. В частности, он предположил, что к определению целей причастны Великобритания, Германия и Франция.

Иванников назвал подобные атаки частью операций западных спецслужб, которые осуществляются силами украинской стороны.

Атаки могут совпадать с политическими событиями

Василий Дандыкин обратил внимание на возможную связь массированных атак беспилотников и ракет с политической повесткой. По его мнению, Киев может приурочивать такие удары к значимым событиям, в том числе к мирным переговорам.

Эксперт полагает, что в подобные периоды украинская сторона концентрирует имеющиеся средства поражения и пытается атаковать сразу несколько российских регионов.