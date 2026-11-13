Ольга Бузова и Михаил Галустян возвращаются в Китай: что готовит четвёртый сезон «Сокровищ императора»

Телеканал ТНТ приступил к съёмкам четвёртого сезона приключенческого реалити «Сокровища императора» (16+). Звёздные участники вновь отправятся в Китай, где будут проходить испытания, преодолевать сложные маршруты и бороться за главный приз. Ведущими проекта останутся Ольга Бузова и Михаил Галустян.

За три сезона шоу успело побывать в нескольких китайских регионах. Съёмки проходили в Ханчжоу, провинции Хэнань и мегаполисе Чунцин. Место действия нового сезона создатели пока не раскрывают.

Кто примет участие в новом сезоне

Состав участников четвёртого сезона пока держат в секрете. За победу будут бороться представители шоу-бизнеса, популярные блогеры, известные спортсмены и другие медийные личности. Создатели обещают необычные дуэты, которым предстоит проверить отношения на прочность в экстремальных условиях.

Основная механика проекта сохранится. Участникам придётся ориентироваться в незнакомой местности без привычных средств связи, преодолевать языковой барьер и выполнять задания на скорость, сообразительность и выносливость.

При этом организаторы подготовили дополнительные сюрпризы, которые могут изменить привычный ход соревнования.

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов назвал «Сокровища императора» одним из самых масштабных приключенческих проектов телеканала. По его словам, в новом сезоне зрителей ждут новые испытания, неожиданные повороты и интересные участники.

Продюсер шоу Лика Бланк рассказала, что команда нашла для съёмок новую локацию в Китае. Она открывает дополнительные возможности для маршрутов и испытаний. Особый интерес, по её словам, представляет состав участников, которых в обычной жизни трудно представить в одной команде.

Ведущий проекта Михаил Галустян напомнил, что за предыдущие три сезона участники успели удивить зрителей самыми разными поступками. Он предупредил, что новый сезон не станет лёгкой прогулкой по живописным местам.

Ольга Бузова, в свою очередь, призналась, что с нетерпением ждёт начала нового приключения. По словам ведущей, зрителей ожидают другой Китай, новый состав и множество сюрпризов.

Когда четвёртый сезон выйдет в эфир, телеканал пока не сообщил.