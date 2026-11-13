В Рязанской области прокуратура помогла получить зарплату сотруднице ПВЗ

В Скопине прокуратура через суд добилась выплаты задолженности по зарплате местной жительнице, которая работала в пункте выдачи интернет-заказов без официального трудоустройства. Работодатель не заключил с ней трудовой договор и не выплачивал заработанные деньги.

Девушка обратилась за помощью в Скопинскую межрайонную прокуратуру. Проверка подтвердила нарушение её трудовых прав.

Прокурор направил в суд иск к индивидуальному предпринимателю. Он потребовал установить факт трудовых отношений, взыскать 20 тысяч рублей задолженности по зарплате, а также компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Трудовые права молодой жительницы восстановили.