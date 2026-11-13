Госавтоинспекция Рязанской области опубликовала фотографии с места ДТП на Михайловском шоссе в Рязани, где под колёса автомобиля попали женщина и шестилетняя девочка. Авария произошла утром 12 ноября.

По предварительной информации, около 06:55 возле дома № 49 33-летняя водитель автомобиля Chevrolet сбила двух пешеходов. Женщина и ребёнок переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Обе пострадавшие получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция проводит проверку. Обстоятельства аварии устанавливаются.