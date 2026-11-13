В Москве взорвался автомобиль

В Москве на Кировоградской улице взорвался автомобиль. В результате происшествия пострадал мужчина, которого взрывной волной выбросило на проезжую часть. Об этом практически одновременно сообщили SHOT и Mash.

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По предварительным данным, взрыв произошёл во дворе жилого дома в районе Чертаново. Предположительно, взорвался автомобиль Lexus, по другим данным чёрный джип Toyota.

Очевидцы рассказали, что перед происшествием услышали громкий хлопок, похожий на взрыв газа. Рядом с повреждённой машиной находится мужчина.

Обстоятельства случившегося уточняются.