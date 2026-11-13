В городе Скопине Рязанской области полицейские обнаружили гараж со складом нелегального алкоголя. Из помещения изъяли 4 376 бутылок водки общим объёмом 2 188 литров. Стоимость партии оценили в 1 млн 482 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По подозрению в незаконном хранении алкоголя задержана 55-летняя местная жительница. По предварительным данным, женщина закупила крупную партию крепкого спиртного без акцизных марок и спрятала её в арендованном гаражном боксе на окраине города.

Алкоголь подозреваемая собиралась продавать небольшими партиями постоянным клиентам.

Нелегальный склад обнаружили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области вместе с коллегами из МО ОМВД России «Скопинский». Операцию поддержали бойцы СОБР регионального управления Росгвардии.

При обследовании гаража полицейские нашли 4 376 бутылок водки без акцизных марок. Экспертиза оценила стоимость изъятой продукции в 1 миллион 482 тысячи рублей.

Следственное подразделение МО ОМВД России «Скопинский» возбудило уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ. Речь идёт о приобретении и хранении немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере с целью продажи.

За такое преступление предусмотрено наказание от штрафа в 3 млн рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.