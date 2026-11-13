В Рязанской области за сутки выявили более 10 выездов на встречную полосу

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области за сутки выявили более 10 водителей, нарушивших правила обгона и выехавших на полосу встречного движения. Проверки прошли 12 ноября в рамках профилактического мероприятия «Встречная полоса».

В отношении каждого нарушителя сотрудники полиции приняли меры административного характера.

Согласно части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, за выезд на встречную полосу водителю грозит лишение права управления автомобилем либо штраф до 7500 рублей.

Госавтоинспекция призвала автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и не совершать обгон, если манёвр может создать угрозу для других участников движения.