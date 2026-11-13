Беспилотники «Герань» начали применять новую тактику

Реактивные беспилотники «Герань» начали использовать тактику, которая позволяет им приближаться к целям практически бесшумно. По информации украинской стороны, на заключительном этапе полёта аппараты выключают реактивные двигатели и продолжают движение по инерции. Об этом сообщает «Военная хроника».

После отключения двигателя беспилотник сохраняет ранее набранную скорость и преодолевает оставшееся расстояние без характерного шума реактивной установки. Это сокращает время, в течение которого средства противовоздушной обороны могут обнаружить приближающуюся цель.

Ещё одной особенностью новой тактики украинская сторона называет полёты на сверхмалых высотах. Из-за ограничений радиогоризонта и особенностей распространения радиоволн такие цели сложнее своевременно обнаружить радиолокационными станциями.

При этом сообщения об установке на «Герани» дополнительных электрических двигателей для бесшумного полёта не подтвердились. Речь идёт именно об отключении штатного реактивного двигателя на завершающем участке маршрута.

Сочетание полёта на малой высоте и временного отключения двигателя затрудняет обнаружение и перехват беспилотников. Однако полностью бесшумными аппараты не становятся: прекращение работы реактивной установки не исключает их обнаружения другими средствами.