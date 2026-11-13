Будущим учителям в 2027 году придётся сдавать новый обязательный экзамен

С 2027 года абитуриентам педагогических вузов придётся сдавать вступительный экзамен по предмету, который они собираются преподавать в школе. Новое требование коснётся поступающих на все педагогические направления. Об изменениях в правилах приёма сообщает РИА Новости со ссылкой на ректора Московского педагогического государственного университета Алексея Лубкова.

Сейчас обязательным вступительным испытанием для поступающих на педагогические специальности служит ЕГЭ по обществознанию. Со следующего года к требованиям добавят профильный экзамен.

Например, будущим учителям физики потребуется в обязательном порядке сдать ЕГЭ по физике. Аналогичный принцип будет действовать и для других предметных направлений.

По словам Алексея Лубкова, профильное испытание поможет абитуриентам глубже изучить выбранную область знаний ещё на этапе подготовки к поступлению. Ректор считает, что новые правила позволят привлечь в школы более мотивированных учителей-предметников и повысят качество естественно-научного образования.