Туристический поток в Рязанскую область с 2022 по 2026 год увеличился почти в пять раз. Регион развивает событийный туризм, открывает новые туристические пространства и привлекает гостей крупными фестивалями. Об этом рассказал вице-губернатор Артём Бранов после совещания с представителями туристической отрасли.

В обсуждении участвовали председатель комитета инвестиций и туризма Рязанской области Мария Лазарева и руководитель Центра развития креативных индустрий Евгений Кириченко. Встреча прошла в рамках «часа туризма».

Фестивали привлекают гостей со всей страны

В регионе сформировали насыщенную программу для организованных туристических групп и самостоятельных путешественников. Среди наиболее известных событий Бранов назвал фестивали «Небо России», «Битва на Воже», «Кремлёвские вечера», Всероссийский есенинский праздник поэзии и «Кухня Рязанского края».

Событийный туризм развивают и в муниципальных округах. Для этого используют местные народные промыслы и культурные традиции. В 2026 году в регионе впервые прошёл международный фестиваль уличной культуры и спорта. Власти видят в нём перспективы для привлечения молодёжных туристов.

В Рязани открываются новые туристические объекты

Рост числа гостей сопровождается развитием инфраструктуры. В области появляются частные музеи, творческие мастерские, выставочные пространства, новые заведения общественного питания и небольшие отели.

Дополнительный поток туристов привлёк открывшийся в октябре филиал Национального центра «Россия». В ближайшее время посещение центра включат в экскурсионные программы для организованных групп, приезжающих в Рязанскую область.

По словам Артёма Бранова, власти намерены продолжить развитие самого центра и прилегающей территории.

Итоги работы туристической отрасли и проекты в сфере креативных индустрий представят на Третьей премии Рязанской области. Многие инициативы уже стали её номинантами. Церемония подведения итогов состоится 26 ноября в филиале НЦ «Россия».