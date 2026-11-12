Политолог назвал два условия для вечного мира на Украине

Европа должна осознать, что Россия способна добиться военных целей на Украине, чтобы переговоры о долгосрочном мире получили перспективу. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог-европеист, доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев.

По словам эксперта, одно из главных условий урегулирования конфликта заключается в том, чтобы европейские страны почувствовали угрозу и перестали рассчитывать на продолжение противостояния с Россией без серьёзных последствий для себя.

Трухачев считает, что сейчас европейские государства не опасаются возможного поражения Украины и готовы поддерживать конфликт. При этом, по его оценке, судьба украинцев не является для европейских политиков определяющим фактором.

«Европа должна испугаться, — заявил Трухачев. — А пока они не боятся и готовы воевать с нами до последнего украинца. Украинцев им не жалко — они же не европейцы».

Вторым условием политолог назвал дальнейшие успехи российских войск на поле боя. По его мнению, европейские страны пока не убеждены в том, что Россия одерживает верх в конфликте.

Трухачев предположил, что ситуация может измениться после установления контроля ВС РФ над Харьковом и Запорожьем. Эксперт обратил внимание, что именно к этим городам российские войска находятся ближе всего.

По его оценке, потеря этих территорий может убедить европейские страны в том, что Украина больше не способна продолжать сопротивление. Тогда в Евросоюзе, как считает политолог, могут активнее выступать за мирное урегулирование.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы добиться вечного мира на Украине. Об этом он говорил во время встречи в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Российский лидер при этом отметил, что позиции сторон по территориальным вопросам различаются.