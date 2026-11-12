В Михайлове сгорел второй этаж торгового центра на площади Ленина

В Михайлове Рязанской области 12 ноября произошёл пожар в торговом центре на площади Ленина. Огонь охватил около 400 квадратных метров. Второй этаж здания полностью выгорел, первый удалось спасти.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 8:55. На место направили 17 человек и девять единиц техники. К тушению привлекли сотрудников пожарных подразделений Михайловского округа, Скопина, Захарова и Рязани.

На первом этаже торгового центра находился магазин «Магнит Косметик». Второй этаж занимали магазины одежды, текстиля и товаров для дома.

По предварительным данным, огонь полностью уничтожил второй этаж здания. Пожарным удалось отстоять первый, сообщает ИД «Пресса».