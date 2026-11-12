В Рязани появится межвузовский центр «Психологическое благополучие обучающихся»

В Рязани создаётся межвузовский центр «Психологическое благополучие обучающихся» — соглашение о его учреждении подписали руководители четырёх учебных заведений: РГУ имени С.А. Есенина, РязГМУ, Академии ФСИН России и Рязанского института развития образования.

Новое партнёрство в формате консорциума призвано дать педагогам, кураторам, родителям и самим учащимся конкретные инструменты: как распознать риски для психики, куда обратиться за помощью и как при этом соблюсти конфиденциальность.

Координатором проекта выступает его инициатор — РГУ имени С.А. Есенина. По итогам работы центра будут подготовлены памятки-алгоритмы для психологов, педагогов, кураторов и родителей, регламент маршрутизации студентов группы риска, памятка для обучающихся «Куда обратиться, если трудно», а также этический чек-лист специалиста. На 2027 год запланированы апробация материалов и межвузовский методический семинар. Все разработки разместят в открытом разделе «Консорциум» на сайте РГУ имени С.А. Есенина.