О чём говорили Путин, Уиткофф и Кушнер в Кремле

Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает государственную границу как единственную линию разграничения с Украиной. Об этом президент сообщил на встрече с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

Переговоры проходят после трёхсторонних контактов России, США и Украины в Абу-Даби. В российскую делегацию вошли помощник президента Владимир Мединский, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.

Одной из тем встречи стала территориальная составляющая урегулирования конфликта. Путин сообщил, что Москва знает о предложениях Киева относительно создания так называемых серых зон.

Российский лидер вновь заявил, что размещение иностранных военных на украинской территории неприемлемо для Москвы. По его словам, такое присутствие создаёт угрозу национальной безопасности России.

При этом президент выразил надежду на долгосрочное урегулирование конфликта. Путин заявил, что хотел бы видеть мир на Украине вечным.

Россия предложила гуманитарную миссию в Константиновке

Отдельно стороны затронули гуманитарные вопросы. Путин предложил организовать миссию в Константиновке по аналогии с опытом Алешек.

Для реализации инициативы российской стороне потребуется пять суток, чтобы разминировать территорию в районе города.

Президент попросил американских представителей передать благодарность Дональду Трампу и его супруге за организацию контактов между Москвой и Киевом, а также участие в решении гуманитарного вопроса в Алешках.

Путин положительно оценил продвижение на гуманитарном направлении. Уиткофф, в свою очередь, связал предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной с прогрессом в урегулировании конфликта.

США проинформируют Киев о переговорах в Кремле

Стив Уиткофф сообщил, что представители европейских стран не присутствовали непосредственно за столом переговоров, однако получили информацию о контактах.

Американский представитель пообещал передать Владимиру Зеленскому содержание состоявшейся встречи с российским президентом.

Джаред Кушнер добавил, что Вашингтон видит заинтересованность европейских стран в участии в переговорном процессе и завершении конфликта. По его словам, США уже начали обсуждать с европейскими партнёрами архитектуру безопасности на континенте.