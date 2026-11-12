В Рязанской области оптимизируют госуслуги для жителей с ОВЗ и их семей

В Рязанской области продолжается реализация федерального проекта «Государство для людей», направленного на создание государства, ориентированного на потребности граждан. Об этом сообщает региональное министерство труда и социальной защиты населения.

Проект, запущенный в 2021 году, призван минимизировать количество посещений госучреждений, сократить сроки получения услуг и объем необходимых документов, а также сделать общение с ведомствами удобным и комфортным. В Рязанской области активными участниками проекта стали министерства труда и социальной защиты, экономического развития, образования, здравоохранения, а также цифрового развития, информационных технологий и связи.

Одно из ключевых направлений — проактивный режим оказания услуг, когда государство само предлагает помощь в конкретной жизненной ситуации, обрабатывая часть справок и запросов без участия заявителя. Получить услугу можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или по почте.

Специалисты регионального центра оптимизации услуг МФЦ оказывают комплексную методическую поддержку ведомствам, помогая перестроить процессы под современные стандарты. В 2026 году более 100 муниципальных услуг будут адаптированы в соответствии со стандартами инициативы «Государство для людей».

Уже оптимизирована государственная услуга по уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений. Особое внимание уделяется семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья: они могут подать комплексную заявку на дополнительные ежегодные пособия на ребенка-инвалида, помощь по социальному контракту, обеспечение средствами адаптации и денежные компенсации расходов на эксплуатацию транспортных средств для отдельных категорий инвалидов.