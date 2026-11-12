Автоэксперт объяснил, зачем Минпромторг меняет правила утильсбора в 2027 году

Предлагаемые изменения утилизационного сбора на автомобили в 2027 году вызвали недовольство среди российских автомобилистов. Однако автоэксперт Артем Самородов считает, что меры Минпромторга оправданы. По его словам, утильсбор изначально создавали для защиты отечественного автопрома, а новые ограничения на ввоз ретроавтомобилей должны закрыть лазейки для обхода платежей. Свою позицию специалист изложил в комментарии «Ленте.ру».

Почему автоэксперт поддержал повышение утильсбора

Самородов напомнил, что утилизационный сбор изначально задумывался как инструмент поддержки российских производителей автомобилей. По его мнению, оценивать эффективность этой меры нужно не только с точки зрения интересов отдельных покупателей, но и с учетом состояния отечественного рынка.

В качестве аргумента эксперт привел статистику Минпромторга. По данным ведомства, за десять месяцев 2026 года доля отечественных автомобилей среди проданных в России транспортных средств составила 64,1%. Это на 9,1 процентного пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самородов считает увеличение доли российских машин свидетельством того, что действующие ограничения выполняют свою задачу.

Зачем хотят изменить правила ввоза ретроавтомобилей

Отдельно эксперт прокомментировал предложение Минпромторга изменить условия освобождения от утилизационного сбора для автомобилей старше 30 лет.

По его словам, коллекционерам и состоятельным покупателям, которые действительно интересуются историческими машинами, новые требования не должны создать серьезных проблем. Они смогут подтвердить культурную ценность конкретного автомобиля.

Основная цель поправок, как пояснил Самородов, заключается в борьбе с использованием льготы не по назначению. Некоторые автомобилисты стали ввозить под видом ретромашин обычные старые автомобили, чтобы избежать уплаты утильсбора.

Какие изменения по утильсбору предложил Минпромторг

Ранее Министерство промышленности и торговли России представило для общественного обсуждения проект поправок, затрагивающих в том числе ввоз автомобилей из стран Евразийского экономического союза.

Документ предусматривает несколько основных изменений.

Первое касается машин, которые ввозят через страны ЕАЭС, но не прошли российский таможенный выпуск. Для них предлагают установить новую формулу доплаты: к утилизационному сбору прибавят положительную разницу между расчетными пошлинами и налогами и фактически уплаченными суммами. Если подтверждающие документы отсутствуют, фактическую сумму платежей примут равной нулю.

Второе изменение касается льготного утильсбора для физических лиц. Пониженные ставки в размере 3400 и 5200 рублей сохранят для автомобилей, соответствующих установленным условиям. Однако машину потребуется поставить на учет в течение одного календарного месяца после оформления таможенного приходного ордера. Кроме того, предусмотрена регистрация автомобиля на плательщика в течение 12 месяцев с момента постановки на учет.

Третье нововведение связано с расчетом платежей в 2027 году. Базовые ставки сохранятся, а многие коэффициенты уже закреплены действующими постановлениями. При этом проект предусматривает корректировку отдельных значений и классификации некоторых видов специальной техники.

Наконец, Минпромторг предлагает изменить порядок освобождения от утильсбора ретроавтомобилей старше 30 лет. Для получения льготы может потребоваться документ, подтверждающий культурную ценность машины.

Пока речь идет о проекте нормативных изменений, представленном для обсуждения. Предлагаемые правила еще должны пройти установленную процедуру принятия.