Рязанец потерял слух, искупавшись в купели

В ОКБ им. Н.А. Семашко в Рязани врачи столкнулись с необычным клиническим случаем. 20-летний пациент внезапно потерял слух на левое ухо после погружения в купель. Вместе с этим появился сильный шум, звон и гул, которые не давали покоя. При этом ранее молодой человек никаких проблем со слухом не испытывал.
Обследование выявило тяжёлую степень потери слуха. Несмотря на своевременную госпитализацию, полноценное лечение и последующие курсы терапии, восстановить слух полностью не удалось. Одной из возможных причин специалисты считают воздействие холодной воды, которое могло вызвать спазм сосудов, питающих внутреннее ухо.
«Шум в ухе, звон, свист или внезапное снижение слуха — повод обратиться к врачу как можно скорее! Такие симптомы могут свидетельствовать об острой сенсоневральной тугоухости. Чем раньше пациент пройдёт обследование у сурдолога и начнёт лечение, тем больше шансов сохранить слух», — говорится в сообщении клиники ВКонтакте.