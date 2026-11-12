Иллюстрация: «Топор. Новости Рязани». Автор снимков не указан
Происшествия

В Рязани водитель повредил несколько машин и врезался в столб на улице Зубковой

Автор Алексей Самохин

Минувшей ночью на улице Зубковой в Рязани произошла серия столкновений с участием нескольких автомобилей. Об этом пишет «Топор. Новости Рязани»

По словам очевидцев, мужчина, предположительно находившийся в состоянии опьянения, сел за руль припаркованной машины и повредил несколько соседних автомобилей.

Инцидент произошёл возле домов № 27, корп. 4 и 5. После столкновений водитель выехал на дорогу и на скорости врезался в столб.

На место прибыли сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. Очевидцы утверждают, что мужчину госпитализировали.

Официальная информация уточняется. 

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