В Рязани водитель повредил несколько машин и врезался в столб на улице Зубковой

Минувшей ночью на улице Зубковой в Рязани произошла серия столкновений с участием нескольких автомобилей. Об этом пишет «Топор. Новости Рязани».

По словам очевидцев, мужчина, предположительно находившийся в состоянии опьянения, сел за руль припаркованной машины и повредил несколько соседних автомобилей.

Инцидент произошёл возле домов № 27, корп. 4 и 5. После столкновений водитель выехал на дорогу и на скорости врезался в столб.

На место прибыли сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. Очевидцы утверждают, что мужчину госпитализировали.

Официальная информация уточняется.