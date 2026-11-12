Бородин: Токсичный шлейф беглых иноагентов начинает накрывать всех, кто продолжает с ними водиться

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что после отмены выступления Максима Галкина* в Турции под угрозой могут оказаться и концерты Валерия Меладзе. По его словам, турецкие общественники уже обсуждают возможность запрета выступлений певца.

Бородин считает, что артисты, которые продолжают сотрудничать с уехавшими из России знаменитостями, рискуют столкнуться с репутационными последствиями. В качестве примера он привел Валерия Меладзе, который выступает в Израиле и поддерживает творческие контакты с Максимом Галкиным*.

Глава ФПБК полагает, что артистам не стоит рассчитывать на поддержку публики и организаторов концертов, если их публичные связи вызывают вопросы у общественников. Он назвал такую ситуацию попыткой одновременно сохранить отношения с разными аудиториями и продолжать зарабатывать на российских заказчиках.

«Нельзя одной рукой поддерживать сомнительных персонажей, поливающих грязью нашу страну, а другой — рассчитывать на теплый прием и полные залы», — заявил Бородин.

Он добавил, что ФПБК намерен следить за выступлениями артистов, которые пытаются сохранить возможности для заработка в разных странах.

«Друзья, как мы видим, эффект домино запущен, и токсичный шлейф беглых иноагентов начинает накрывать всех, кто продолжает с ними водиться и зарабатывать на корпоративах!», — написал Бородин.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории РФ.