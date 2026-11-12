Чиновники рассказали, что происходит со строительством новой школы в Касимове

Представители администрации Касимовского округа рассказали о ходе строительства новой школы в Касимове. Ответ на сообщение местного жителя появился в комментариях на страницах губернатора Рязанской области Павла Малкова в соцсети «ВКонтакте»

«Понимаем, насколько важно для жителей открытие школы, и держим этот вопрос на особом контроле, — написали чиновники. — На сегодня основные работы уже позади, идёт финальная стадия.

В отношении подрядчика, который допустил нарушения, приняли необходимые меры. Сейчас специалисты сосредоточены на том, чтобы завершить строительство качественно и без срывов сроков. Наша цель — открыть школу в этом году».