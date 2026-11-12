В школах Рязани начались занятия по искусственному интеллекту

В школах города Рязани стартовала апробация курса по искусственному интеллекту. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«В школах №9/31, №13 и №60/61 города Рязани началась апробация курса внеурочной деятельности «Искусственный интеллект и информационная безопасность»», — говорится в сообщении мэрии.

Занятия проходят по средам для учеников 5–11 классов. Школьники познакомятся с историей развития искусственного интеллекта — от простых систем до современных нейросетей. Они научатся грамотно формулировать запросы, использовать ИИ для решения учебных задач, а также познакомятся с основами информационной безопасности.

Проект идет в русле национальных приоритетов – Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года и федерального проекта «Искусственный интеллект». Курс охватывает все ступени школы, кроме начального звена, и выстроен по принципу «от простого к сложному».