Рязанский автотранспортный техникум готовится к переезду в новый корпус

У Рязанского автотранспортного техникума имени С. А. Живаго появится новая образовательная площадка. В здании на улице Мусоргского, 67 создают учебно-производственный кластер «Транспорт и логистика», где студенты смогут осваивать профессию на современном оборудовании и получать практические навыки, востребованные у работодателей.

Проект реализуют в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и национального проекта «Молодёжь и дети». На его создание направили 160 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Сейчас готовность объекта составляет 70%.

Что появится в новом корпусе

Реконструированное здание оборудуют под подготовку специалистов для транспортной отрасли. Здесь разместят учебные и производственные зоны, посвящённые электрооборудованию, логистике, цифровым технологиям, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, а также диагностике и контролю.

Основные работы внутри корпуса уже завершили. Сейчас ремонтируют фасад и крышу, благоустраивают прилегающую территорию. Кроме того, отремонтировали дорогу от остановки общественного транспорта до учебного здания.

Для студентов предусмотрели не только специализированные мастерские и аудитории, но и зоны отдыха, санитарно-гигиенические помещения и пространства для воспитательной работы. В результате техникум получит полноценную образовательную площадку с современной инфраструктурой.

Практика на оборудовании и работа с работодателями

Главная особенность кластера — тесная связь обучения с реальными задачами транспортных предприятий. Благодаря расположению корпуса рядом с производственными площадками партнёров студентам будет проще проходить практику и стажировки.

В учебно-производственном комплексе они смогут выполнять шиномонтажные операции, обслуживать и ремонтировать автомобили, проводить диагностику. Работодатели участвуют в разработке образовательных программ, проводят мастер-классы и привлекаются к итоговой аттестации выпускников.

В перспективе техникум планирует внедрить «цифровой конструктор компетенций». С его помощью учебные программы можно будет формировать из отдельных модулей с учётом актуальных потребностей предприятий. Для этого преподаватели и мастера производственного обучения пройдут дополнительную подготовку и стажировки на автотранспортных предприятиях.

Когда откроют новый кластер

Открытие учебно-производственного кластера запланировано на декабрь. До этого момента техникум приглашает родителей и всех желающих следить за ходом ремонта, посещать осмотры и задавать вопросы подрядчикам.

Для нового корпуса предусмотрели системы безопасности, видеонаблюдение и наружное освещение. Время поездки от центра Рязани, по словам представителей учебного заведения, составит около 20 минут. Рядом находится остановка общественного транспорта, с перевозчиками достигнута предварительная договорённость об увеличении количества автобусов в часы пиковой нагрузки.

При этом техникум намерен сохранить связь с собственной историей. В новом здании планируют создать музейную зону с фотографиями, архивными материалами и памятными предметами из старого корпуса.

Новый кластер должен стать не просто дополнительной учебной площадкой, а центром подготовки специалистов для транспортной отрасли. Его открытие позволит расширить образовательные возможности техникума и дать студентам больше практики ещё во время учёбы.