Во время погребения Федосеевой-Шукшиной произошла словесная перепалка

Корреспондент «МК» рассказала о словесной перепалке между пришедшими проводить в последний путь народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину.

Похороны прошли в среду на Новодевичьем кладбище. По словам журналистки, внимание присутствующих на церемонии было сосредоточено на дочерях актрисы — Марии и Ольге.

«Когда священник читал молитву, они стояли бок о бок. Вместе бросали землю на гроб матери. Обе плакали. Пожалуй, это были самые пронзительные минуты прощания», — говорится в репортаже.

Затем сестры отошли от могилы в разные стороны. При этом многие окружающие снимали их на телефоны, направляя камеры прямо в лицо, несмотря на предупреждения не делать этого.

«В какой-то момент знакомый семьи не выдержал: «Вы что, с ума сошли?! Это же похороны!» — говорится в публикации.

Затем сестры поочередно направились к выходу и покинули территорию кладбища.

Федосеева-Шукшина умерла 6 ноября. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В последние недели жизни актриса находилась в больнице. Ее госпитализировали в середине октября после ухудшения самочувствия.

Как писал SHOT, в начале месяца у Лидии Николаевны появилась сильная одышка, ей стало трудно передвигаться по квартире. При этом за медицинской помощью она обратилась не сразу.