Спасенный бульдог Булка обнаружил под завалами своего раненого спасителя

Французский бульдог по кличке Булка спас жизнь бойцу, который до этого помог ему, после атаки украинского дрона, пишет «КП».

По данным издания, сначала боец с позывным Виктор, который принимал участие в зачистке одного из населенных пунктов в зоне СВО, вытащил из-под руин здания пса с перебитой челюстью. Штурмовик и его сослуживцы извлекли осколки из его тела и выходили питомца.

«За богатырский аппетит и пристрастие к хлебу спасенный тигровый бульдог получил кличку Булка и стал полноправным членом подразделения», — говорится в публикации.

Через несколько месяцев солдат оказался под завалами после удара беспилотника. Его отсутствие заметили не сразу, но когда Булка вернулся на место с поисковой группой, он взял след и указал, где находится его хозяин.

Пес разгребал землю и обломки, пока военные не подняли тяжелую деревянную балку, которая придавила штурмовика. После спасения и лечения Виктор забрал спасителя в родное село в Воронежской области, где Булка теперь живет у его родителей.