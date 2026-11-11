Влажные салфетки стали причиной засора канализации в центре Рязани

Сегодня, 11 ноября, специалисты МП «Водоканал города Рязани» оперативно устранили засор канализационной сети в самом центре Рязани — возле Рязанского цирка. Аварийной бригаде потребовалось около часа, чтобы прочистить трубопровод и полностью восстановить нормальную работу системы водоотведения.

Как выяснили специалисты, причиной засора стало неправильное использование канализации. В трубопровод попали бытовые отходы, которые категорически не предназначены для системы водоотведения: влажные салфетки, средства личной гигиены и другие посторонние предметы.

Эксперты Водоканала поясняют: подобные материалы не растворяются в воде, в отличие от обычной бумаги. Они накапливаются в трубах, цепляются за неровности и постепенно формируют плотные засоры, которые препятствуют свободному прохождению сточных вод. В результате это может привести к серьезным авариям и выходу стоков на поверхность — что особенно неприятно в общественных местах.

МП «Водоканал города Рязани» напоминает: канализация предназначена для отвода сточных вод, а не для утилизации бытового мусора.