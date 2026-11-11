Мать Марии Шурочкиной рассказала о состоянии чемпионки после пожара

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, пострадавшая в результате пожара в своей московской квартире, находится под постоянным наблюдением врачей. Ее состояние стабилизировано, угрозы для жизни нет, сообщила мать спортсменки Оксана Шурочкина.
Трагический случай произошел поздно вечером 8 ноября. По предварительным данным, причиной возгорания стала жидкость для биокамина. В момент, когда спортсменка попыталась заправить устройство, пары горючего вспыхнули, что привело к быстрому распространению огня. Марии удалось самостоятельно выбраться из горящего помещения и позвать на помощь соседей, которые немедленно вызвали экстренные службы.
31-летнюю чемпионку, сестру певицы Нюши доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где она была помещена в реанимацию. Как уточняют источники, у спортсменки диагностированы ожоги второй и третьей степени.
Мать спортсменки объяснила, почему Мария до сих пор не отвечает на звонки и сообщения: «Спасибо за теплые пожелания! Она в реанимации еще, и пальчики все в бинтах», — написала Оксана Шурочкина.
Оксана Шурочкина опубликовала трогательное обращение, поблагодарив всех, кто поддержал дочь в этот тяжелый момент.
«Я редко пишу о личном, но это тот случай, когда я хочу сказать огромное спасибо людям, которые не остались безучастными к тому, что произошло с Машей! От всего сердца благодарю всех, кто откликнулся. Это друзья, тренеры, Федерация, спортсмены со всего мира — спасибо вам огромное за поддержку и желание помочь. Наверное, может казаться, что простое сообщение — мелочь, но это не так. Для Маши сейчас каждое слово поддержки — огромный источник сил и энергии. Спасибо за ваше человеческое тепло, это бесценно», — цитирует Оксану Шурочкину StarHit.