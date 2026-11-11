Мать Марии Шурочкиной рассказала о состоянии чемпионки после пожара

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, пострадавшая в результате пожара в своей московской квартире, находится под постоянным наблюдением врачей. Ее состояние стабилизировано, угрозы для жизни нет, сообщила мать спортсменки Оксана Шурочкина.

Трагический случай произошел поздно вечером 8 ноября. По предварительным данным, причиной возгорания стала жидкость для биокамина. В момент, когда спортсменка попыталась заправить устройство, пары горючего вспыхнули, что привело к быстрому распространению огня. Марии удалось самостоятельно выбраться из горящего помещения и позвать на помощь соседей, которые немедленно вызвали экстренные службы.

31-летнюю чемпионку, сестру певицы Нюши доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где она была помещена в реанимацию. Как уточняют источники, у спортсменки диагностированы ожоги второй и третьей степени.

Мать спортсменки объяснила, почему Мария до сих пор не отвечает на звонки и сообщения: «Спасибо за теплые пожелания! Она в реанимации еще, и пальчики все в бинтах», — написала Оксана Шурочкина.

Оксана Шурочкина опубликовала трогательное обращение, поблагодарив всех, кто поддержал дочь в этот тяжелый момент.