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Здоровье

Диетолог Писарева объяснила, как превратить вредный фастфуд в здоровый перекус

Автор Анастасия Мериакри

Фастфуд не всегда является абсолютным злом для организма. По мнению медицинских экспертов, вред или польза быстрого питания зависят исключительно от состава конкретного блюда, способа его приготовления и осознанного выбора самого посетителя.

«Красная зона»: что категорически не рекомендуют врачи

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Лейла Таукенова в беседе с «Лентой.ру» выделила категории продуктов, которые наносят наибольший удар по организму из-за обилия трансжиров, сахара, соли и некачественного сырья:

  • Все, что жарится во фритюре. Картофельфри (в 100 граммах содержится 310–330 ккал и 12–15 г жиров) и жареные куриные окорочка являются одними из самых тяжелых для пищеварения позиций.
  • Ресторанные бургеры. Специалист подчеркивает разницу между домашней едой и покупной: в 100 граммах бургера из популярного кафе содержится 240–300 ккал, часто за счет некачественных соусов и переработанного мяса.
  • Сладкая мучная выпечка и десерты. Булочки, кексы и пирожные сочетают в себе муку, сахар и жирные начинки (около 300 ккал и 9–15 г жиров на 100 г). Десерты быстрого приготовления, такие как тирамису, панна-котта или трайфлы, также перенасыщены сахаром.
  • Пицца с «тяжелыми» топпингами. Копченая или соленая колбаса превращает пиццу в калорийно-жировую «мину замедленного действия», вызывающую сильную и длительную жажду из-за избытка соли.

«Зеленая зона»: как сделать фастфуд полезным перекусом

В свою очередь, член Общественной палаты РФ, врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с «Москвой 24» отмечает, что сам по себе формат быстрого питания не равен вредной еде. При грамотном подходе можно собрать сбалансированный прием пищи, богатый белком и клетчаткой.

Эксперты советуют отдавать предпочтение следующим вариантам:

  • Роллы и сэндвичи. Выбирайте варианты с курицей, индейкой или рыбой и большим количеством свежих овощей.
  • Правильная шаурма. Это может быть полноценным приемом пищи, если в ней много свежих овощей, используется нежирное мясо (курица) и легкий соус.
  • Бургер-конструктор. Даже бургер можно сделать относительно полезным, если попросить не класть булку и исключить жирные соусы. Качественная мясная котлета с овощами станет неплохим источником энергии.

Чтобы защитить желудочно-кишечный тракт, врачи рекомендуют всегда отказываться от избыточно жирных и острых блюд. Кроме того, критически важно обращать внимание на репутацию заведения, свежесть продуктов и соблюдение санитарных норм при приготовлении пищи.

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